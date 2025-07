Calciomercato Milan, trasferimento ad un passo del giocatore alla Roma: sarà la sua prossima squadra. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma ha ufficialmente concluso l’acquisto del portiere Devis Vasquez. Il calciatore colombiano, che si è svincolato dal Milan nei giorni scorsi dopo un periodo in prestito all’Empoli, si unisce ora alla squadra della capitale. Qui Vasquez ritrova un volto noto: Gian Piero Gasperini, l’attuale allenatore della Roma, che lo avrà a disposizione come secondo portiere.

L’arrivo di Vasquez a Roma segna anche un ricongiungimento professionale con il Direttore Sportivo Frederic Massara. È stato proprio Massara, infatti, a portare Vasquez in Italia quando ricopriva l’incarico di dirigente al Milan. Questa preesistente conoscenza e fiducia tra il portiere e il DS potrebbe facilitare notevolmente il suo inserimento nella nuova realtà giallorossa.

Per Devis Vasquez, questa rappresenta un’opportunità significativa per rilanciarsi in un club di alto livello. Dopo l’esperienza in prestito, che gli ha permesso di ambientarsi nel calcio italiano, approda in una squadra ambiziosa sotto la guida di un tecnico esperto come Gasperini. La prospettiva di lavorare quotidianamente in un ambiente competitivo e ritrovare figure professionali che lo conoscono bene potrebbe essere cruciale per la sua crescita e per affermarsi nel panorama calcistico italiano.