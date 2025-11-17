Settore Giovanile Milan, weekend dominante: valanga di gol dalla Primavera femminile all’Under 9

Settore Giovanile Milan, ultimo fine settimana assolutamente dominante: valanga di gol. Il dettaglio

Il Settore Giovanile del Milan ha vissuto un weekend intenso e ricco di successi, con numerose vittorie e un impressionante bottino di gol.

A brillare è stata la Primavera Femminile, che ha conquistato una vittoria esterna schiacciante per 5-1 contro la Fiorentina, grazie soprattutto alla tripletta di Strauss e alle reti di Appiah e Montaperto.

Settore Giovanile Milan, vittorie a valanga

Diversi i team che hanno dilagato:

L’ Under 14 ha battuto il Novara con un netto 10-1 , con tre gol di Kostyuk e doppiette per Fresolone e Crisci.

ha battuto il Novara con un netto , con tre gol di e doppiette per Fresolone e Crisci. L’ Under 12 ha dominato per 8-0 contro il Real Trezzano.

ha dominato per contro il Real Trezzano. L’ Under 10 ha chiuso sul 6-1 contro il Vige Milano.

ha chiuso sul contro il Vige Milano. Successo anche per l’Under 15 Femminile che ha travolto lo Zibido San Giacomo per 4-0 (doppietta Marinari).

Risultati delle altre categorie

Importanti vittorie anche per l’Under 13 (2-0 al Monza) e l’Under 9 (3-2 alla Barona).

Registrati pareggi combattuti per l’U18 (spettacolare 3-3 contro il Torino), l’U16 (3-3 contro l’Hellas Verona) e l’U15 (1-1, sempre con l’Hellas Verona). Unica sconfitta di misura per l’Under 13 Femminile (2-3) contro la Lombardia Uno.