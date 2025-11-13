Connect with us

News Settore giovanile

Settore giovanile Milan, Primavera ai box. Il programma completo di tutte le squadre rossonere nel fine settimana

Milan Primavera

Settore giovanile Milan, di seguito il programma completo del club rossonero. La Primavera di Renna ai box. Il dettaglio

Nonostante la sosta che tiene la Primavera rossonera ai box, il Settore Giovanile del Milan si prepara a un weekend ricchissimo di impegni. Le gare si divideranno tra la PUMA House of Football e campi esterni.

Programma Clou: Under 18 E Doppio Verona

  • Sabato 15 novembre spicca l’impegno dell’Under 18 che affronterà in trasferta il Torino alle ore 15.00. Sarà una giornata intensa anche per le formazioni Under 9, 10, 11, 12 e 13 (sia maschili che femminili).
  • Domenica 16 novembre i riflettori saranno puntati sul doppio scontro casalingo contro l’Hellas Verona: l’Under 15 gioca alle 11.30, seguita dall’Under 16 alle 14.00, entrambe alla PUMA House of Football.

La Primavera Femminile chiuderà il weekend, affrontando in trasferta la Fiorentina al Viola Park alle ore 16.00.

