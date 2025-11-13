Milan Futuro, weekend di sosta anche per i ragazzi di Oddo. Il motivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calendario del Milan Futuro, la squadra giovanile che rappresenta il Diavolo nei campionati inferiori, subisce una modifica a causa degli impegni internazionali. La sfida casalinga contro il Real Calepina, originariamente in programma per domenica 16 novembre, è stata rinviata a data da destinarsi, accogliendo la richiesta avanzata dal club rossonero.

La LND (Lega Nazionale Dilettanti) ha formalizzato il rinvio tramite un comunicato ufficiale (Fonte: Comunicato Ufficiale LND), stabilendo che la partita valida per il prossimo weekend sarà recuperata mercoledì 26 novembre alle ore 14:30.

🇮🇹 Convocazioni Nazionali: Tre Talenti Rossoneri in Azione

La ragione del posticipo è da ricondurre alla massiccia convocazione di giocatori del Milan Futuro nelle rispettive Nazionali Under 21 per le Qualificazioni agli Europei. La contemporanea assenza di tre calciatori chiave avrebbe infatti gravemente penalizzato la rosa, spingendo la società a chiedere il rinvio per tutelare l’integrità sportiva della competizione.

Queste convocazioni rappresentano un motivo di orgoglio per il Milan e per la sua struttura giovanile, confermando l’alta qualità dei prospetti che si stanno formando in casa rossonera e che potrebbero in futuro entrare a far parte della squadra maggiore guidata dal tecnico Massimiliano Allegri.

Il Milan Futuro è parte integrante della strategia a lungo termine del club, volta a coltivare i talenti in casa. La possibilità di vedere i propri giovani rappresentare le Nazionali è un feedback positivo sul lavoro svolto a livello di settore giovanile.

🗓️ Il Nuovo Calendario e la Strategia del Club

Il rinvio della partita permetterà ai giovani rossoneri di tornare dalle trasferte Nazionali e di preparare al meglio l’incontro con il Real Calepina. Questo aggiustamento del calendario, sebbene compresso, è ben gestito dalla dirigenza.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che supervisiona l’intera area sportiva, è fortemente impegnato nel monitoraggio costante dei progressi di questi giovani atleti. Il successo del Milan del futuro dipende anche dalla capacità di Tare e di Allegri di integrare al meglio i talenti emergenti nel progetto della prima squadra, assicurando loro un percorso di crescita coerente e mirato. La convocazione in U21 è un passo fondamentale in questa direzione.

La sfida contro il Real Calepina del 26 novembre sarà quindi un’occasione importante per valutare la condizione dei giocatori di ritorno e l’efficacia del loro contributo una volta rientrati nei ranghi del Milan Futuro.