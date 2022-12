Sessione di allenamento colorata dall’entusiasmo dell’AC Milan Academy – FOTO

Sessione di allenamento colorata dall’entusiasmo dell’AC Milan Academy: ecco alcune immagini

La sessione di questo pomeriggio a porte aperte al Dubai Police Club Stadium ha visto la presenza dei bambini e ragazzi della AC Milan Academy – Dubai Experience.

AC Milan Academy – Dubai Experience intende rafforzare il legame tra il Club ed il territorio creando valore, sportivo e sociale, con e per la comunità, focalizzando l’attenzione sulla pratica sportiva e promuovendo, nel contempo, i valori fondanti del Milan.

L’Academy vede protagonisti 50 ragazzi tra 10 e i 15 anni di età, guidati da uno staff di 5 tecnici AC Milan Academy, con Fabio Vannoni come Head Coach.

L’Academy è anche occasione per coinvolgere stakeholders locali con attivazioni calcistiche specifiche per fasce d’età, che sottolineino l’attenzione del Club e delle Academy verso il target U18; ed insieme attrarre nuovi partner del progetto.