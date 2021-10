Sesia: «Lucca pronto per il Milan? Vi dico quello che penso»

Sesia, ex allenatore della Primavera del Torino, ha detto la sua sulla crescita del giovane talento del Pista, Lorenzo Lucca

Marco Sesia, ex allenatore della Primavera del Torino e ora tecnico del Casale, ha detto la sua sulla crescita del giovane talento del Pista, Lorenzo Lucca. Ecco le parole ai microfoni di CalcioNews24.com:

«Me lo auguro per lui. Vedere un mio ragazzo che arriva alla Nazionale è una cosa assolutamente positiva. Quando entri in quei meccanismi di mercato, le situazioni diventano tutte veloci e non so se è giusto che siano così veloci. Lui ha tempo, è un 2000, deve fare le esperienze. Ha fatto bene ad andare al Pisa, in B, in una squadra che puntasse su di lui. Deve fare i passi giusti e se son rose fioriranno, ma l’importante è non fare passi avanti per poi tornare indietro».

