Oggi esce il calendario della nuova stagione di Serie A femminile, le big dopo le amichevoli dimostrano di essere già al top.

Meno di un’ora e si parte. Oggi alle 13:30 in esclusiva sugli account social della Divisione Calcio Femminile saranno svelate le giornate della Serie A femminile 2021-22. Le big del campionato nel frattempo dimostrano di essere già in forma super con un successo in amichevole a testa. La Serie A Femminile scalda i motori, Juve, Roma e Milan sono pronte.