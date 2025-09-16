Serie A, da questa settimana con l’inizio delle coppe europee il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe avere un vantaggio

Il calendario calcistico italiano si fa serrato. Con l’inizio della Champions League questa settimana e l’imminente debutto di Europa League e Conference League, ben sette squadre italiane si preparano a un vero tour de force tra campionato e impegni continentali. Inter, Juventus, Napoli, Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina dovranno dosare energie e gestire le rose per affrontare al meglio questa doppia sfida. Una situazione che potrebbe paradossalmente favorire il Milan di Massimiliano Allegri, il quale, non partecipando a competizioni europee, gode di un vantaggio non indifferente in termini di preparazione e recupero.

Il Diavolo, infatti, potrà concentrare tutte le proprie forze sulla Serie A, sfruttando l’intera settimana per preparare ogni singola partita. Allegri, tecnico toscano di grande esperienza e pragmatismo, avrà a disposizione più tempo per lavorare sulla tattica, affinare gli schemi e gestire al meglio le condizioni fisiche dei suoi uomini. Un’opportunità d’oro per una squadra che punta a ritrovare la sua dimensione di vertice in Italia. Mentre le dirette concorrenti saranno impegnate in trasferte lunghe e spesso dispendiose, i rossoneri potranno godere di sessioni di allenamento più complete e di un riposo più adeguato, elementi cruciali per mantenere alta la performance per tutta la stagione.

Questo vantaggio non è da sottovalutare. La fatica accumulata dagli avversari tra viaggi, partite notturne e la necessità di schierare le formazioni migliori in più fronti potrebbe portare a un calo di rendimento in campionato. La gestione delle risorse umane, la rotazione dei giocatori e la prevenzione degli infortuni diventeranno fattori determinanti per le squadre impegnate in Europa. Juventus, Inter e Napoli, ad esempio, dovranno gestire le proprie rose in modo oculato per non sacrificare gli obiettivi stagionali.

Per il Milan, l’assenza dagli impegni infrasettimanali si traduce in una possibilità concreta di acquisire un ritmo superiore e una costanza di rendimento che potrebbe fare la differenza nella corsa Scudetto. L’esperienza e la sagacia tattica di mister Allegri si fonderanno con la freschezza fisica della squadra, creando un mix potenzialmente letale per gli avversari. I tifosi del Diavolo sperano che questo “svantaggio” europeo si trasformi in una risorsa vincente per riconquistare il titolo nazionale.