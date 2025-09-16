Udinese Milan, Nkunku titolare? Il francese sta sempre meglio fisicamente e Max Allegri… Ultimissime notizie sui rossoneri

“Scossa Nkunku. Solo 52 secondi per il rigore, ora corre per il posto fisso”. Così titola La Gazzetta dello Sport questa mattina, celebrando l’impatto fulmineo di Christopher Nkunku contro il Bologna. Entrato all’85’, il talento francese, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea, ha impiegato pochissimi secondi per conquistare un rigore netto che, inspiegabilmente, non è stato concesso dall’arbitro né dal VAR.

Un debutto lampo e un raggio di speranza

La partita di domenica contro il Bologna è stata più di una semplice vittoria per il Milan: è stata la vetrina di un nuovo talento e la prova della profondità della squadra. L’ingresso in campo di Nkunku ha portato un’ondata di energia pura, iniettando una scintilla indispensabile negli ultimi minuti di gioco. Non si è limitato a giocare; ha fatto accadere le cose. In appena 52 secondi, ha subito un fallo in area che, a detta di tutti, avrebbe dovuto essere un calcio di rigore. La decisione di non assegnarlo è stata contestata, ma non ha minimamente sminuito la brillantezza della sua giocata.

La strada verso la piena forma

Nonostante questo promettente esordio, il percorso verso un posto da titolare non sarà privo di ostacoli. La sua estate al Chelsea è stata complicata, caratterizzata da un allenamento limitato con la prima squadra. Questo lo ha lasciato indietro in termini di condizione atletica, e ha lavorato instancabilmente durante la sosta per ritrovare la sua forma migliore. Ha bisogno di tempo per arrivare al 100%, ma la sua dedizione ed etica del lavoro sono già evidenti. È qui che entra in gioco la lungimiranza del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Tare, noto per la sua abilità nel costruire squadre forti e competitive, ha riconosciuto il potenziale a lungo termine di Nkunku, sapendo che il suo talento sarebbe diventato un valore inestimabile una volta raggiunta la piena forma.