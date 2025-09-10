Serie A, tiri concessi nelle prime due giornate: il Milan tra le migliori. Ecco la top 5

Serie A, il Milan è tra le migliori dopo le prime due giornate per quanto riguarda i tiri concessi agli avversari

Nelle prime due giornate di campionato, il Milan guidato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, non ha solo convinto con il gioco, ma ha anche dimostrato una solidità difensiva impressionante, confermando le attese su uno degli aspetti cardine del suo calcio. Un dato in particolare, emerso in queste prime uscite, fa riflettere e mette in evidenza il lavoro svolto dal tecnico e dai suoi uomini: i rossoneri hanno concesso solo 11 tiri agli avversari, un dato che li posiziona in cima alla speciale classifica della Serie A.

Questo dato non è solo una statistica, ma il chiaro segnale di un Milan compatto, ben organizzato e aggressivo nella fase di non possesso. Allegri, infatti, ha plasmato una squadra che non si limita a difendere nella propria metà campo, ma che inizia il pressing già nella trequarti avversaria, limitando così le possibilità di tiro degli avversari. Un successo che non sarebbe stato possibile senza l’impegno di tutto il gruppo, dal primo attaccante all’ultimo difensore.

A seguire il Diavolo in questa speciale graduatoria troviamo la Roma e il Napoli, entrambi a 17 tiri concessi, a dimostrazione di come anche le altre big stiano lavorando sodo sulla fase difensiva. Più distanti la Juventus e l’Atalanta, che si attestano rispettivamente a 18 tiri subiti.

Il dato sulla difesa del Milan è un ottimo biglietto da visita in vista dei prossimi impegni. La capacità di concedere poco agli avversari, infatti, non solo aumenta le probabilità di portare a casa punti pesanti, ma infonde anche fiducia a tutto l’ambiente. I tifosi dei rossoneri possono essere fiduciosi: il Milan di Allegri sembra avere tutte le carte in regola per essere protagonista in questa stagione, partendo proprio da una difesa granitica e da una solidità che fa ben sperare per il futuro.