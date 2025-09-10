Modric Milan, Allegri non ha dubbi e ha già scelto: il retroscena sul campione croato fa impazzire i tifosi rossoneri

Modric Milan, Massimiliano Allegri ha già deciso: il campione croato sarà praticamente sempre titolare. Ecco perchè

I 40 anni sono i nuovi 20? No, ma per Luka Modrić non è solo un modo di dire. L’eccezionale talento croato, che ha da poco festeggiato il suo 40° compleanno, continua a stupire, dimostrando che l’età è solo un numero. La sua incredibile performance nel 4-0 della Croazia contro il Montenegro ha portato il CT Dalic a un commento che riassume perfettamente la situazione: “Modrić più invecchia e più diventa bravo”.

L’avventura al Real Madrid è giunta al termine, ma l’impatto di Modrić non si è esaurito. Il campione di Zadar rimane un punto fermo per la sua nazionale, con l’obiettivo ambizioso di disputare il suo ultimo Mondiale nell’estate del 2026. Non solo, il suo approdo al Milan ha scatenato l’entusiasmo e la fiducia di tutto l’ambiente rossonero.

Nonostante sia arrivato più tardi rispetto ai suoi compagni a causa degli impegni nel Mondiale per club, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha avuto pochi dubbi su chi dovesse essere il regista del centrocampo. In una mediana che vanta una sovrabbondanza di talento, con nomi come Jashari e Ricci, Allegri ha subito chiarito che Modrić è la sua prima scelta. Il tecnico livornese ha spiegato che Modrić, Jashari e Ricci sono tre modi diversi di interpretare il ruolo di regista, ma a parità di condizione, il Pallone d’oro gioca sempre.

Nelle prime due giornate di campionato, Allegri ha abbassato la posizione di Modrić di circa dieci metri rispetto a come giocava a Madrid. Questa scelta tattica ha favorito le sue innate doti da regista, accentuando la sua capacità di impostare il gioco e di verticalizzare, caratteristiche che lo differenziano nettamente dai suoi “concorrenti”. La sua leadership e il suo carisma, tipici di un campione del suo calibro, lo rendono una pedina insostituibile.

Mentre Modrić si è assicurato un posto fisso, la battaglia per gli altri due ruoli a centrocampo è accesa. Rabiot, Loftus-Cheek e Fofana si contendono i due posti rimanenti. La stagione è lunga e le opzioni sono molteplici, ma per come Allegri interpreta il calcio, è difficile immaginare che il Milan scenda in campo con due giocatori di possesso contemporaneamente. Il tecnico è noto per le sue preferenze tattiche, che spesso vedono le mezzali ricoprire un ruolo ben definito. Considerando la predilezione di Allegri per Rabiot, il vero ballottaggio sembra essere tra Fofana e Loftus-Cheek.

Anche nelle partite più difficili, contro gli avversari più agguerriti, la centralità di Modrić non è in discussione. A Madrid, in passato, è stato talvolta sacrificato per motivi anagrafici o per far spazio a talenti emergenti come Bellingham, Tchouaméni e Camavinga. Al Milan, invece, in un gruppo che negli ultimi due anni è stato accusato di non avere riferimenti, la sua leadership è fondamentale. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, ha fatto un acquisto che va oltre il campo, portando un giocatore in grado di guidare il gruppo e di diventare il punto di riferimento per i compagni più giovani.

In conclusione, anche se i 40 anni non sono i nuovi 20, l’arrivo di Luka Modrićal Milan dimostra che l’esperienza e la classe senza tempo possono fare la differenza. La sua intesa con l’allenatore Allegri e il suo ruolo di leader in campo e nello spogliatoio saranno cruciali per le ambizioni del Milan in questa stagione. La fonte di questo articolo è Calciomercato.com.