Serie A, che risultato per il Milan: era successo solo un’altra volta negli ultimi trent’anni

Serie A in cui il Milan di Allegri subisce pochi gol. Un traguardo registrato solamente un’altra volta negli ultimi trent’anni

dato statistico di notevole importanza sottolinea l’impatto e la solidità del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua pragmatica visione del gioco. I rossoneri hanno infatti eguagliato un traguardo difensivo significativo: la squadra ha registrato quattro clean sheet nelle prime sei partite di campionato in Serie A.

La Solidità Difensiva dei Rossoneri

Nell’era dei tre punti a vittoria (in vigore dalla stagione 1994/95), questa impresa di mantenere la porta inviolata per quattro volte su sei gare si è verificata solo in un’altra occasione per il Diavolo. Il precedente risale alla stagione 2006/07, quando il club, allora allenato da Carlo Ancelotti raggiunse lo stesso numero di partite senza subire gol in avvio di stagione, un anno culminato poi con la vittoria della Champions League.

L’attuale Milan, orchestrato da Allegri (il tecnico che ha riportato lo Scudetto a Milano nel 2011), dimostra quindi una ritrovata vocazione difensiva. Questa tendenza è un segnale forte e rassicurante per i tifosi e per il proseguo della stagione.

Allegri E Il Precedente Storico

La capacità di blindare la porta, un marchio di fabbrica spesso associato alle formazioni di Allegri, è un elemento cruciale nelle ambizioni di alta classifica. Se la stagione 2006/07 vedeva in campo difensori del calibro di Paolo Maldini e Alessandro Nesta, oggi il Mister può contare su una nuova generazione di interpreti che sta dimostrando grande affidabilità.

Il raggiungimento di questo record eguagliato non è solo un numero, ma testimonia la velocità con cui la squadra ha assimilato i dettami tattici del tecnico. La solidità difensiva non è solo merito del portiere e del reparto arretrato, ma è il risultato di un lavoro corale che parte dagli attaccanti.