Serie A, un altro record negativo in arrivo? Parma Milan e le gare della domenica per scongiurarlo

Serie A 2025/2026 che ha fatto già registrare un record negativo relativo ai gol fatti potrebbe già superarsi

Il campionato di Serie A 2025/2026 sta vivendo un momento di profonda crisi realizzativa, un fenomeno che getta un’ombra sulla spettacolarità del torneo. L’allarme è scattato già alla 7ª giornata, che ha fatto registrare un record negativo per i campionati a 20 squadre: appena 11 reti segnate in un singolo turno, un dato che testimonia la crescente solidità difensiva delle squadre o, al contrario, una certa sterilità offensiva.

Ora, la 11ª giornata in corso minaccia di superare o eguagliare questo primato indesiderato, lasciando tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso. Le prime quattro partite disputate hanno prodotto un risultato desolante per gli amanti del bel gioco e delle emozioni forti: un solo gol totalizzato.

Un Inizio di Turno Da Segnare Col Rosso

Il resoconto parziale della giornata è emblematico. Il gol di Pisa-Cremonese (1-0), firmato dal talentuoso attaccante Stefano Moreo, è stato l’unico lampo in un cielo altrimenti grigio. Le altre tre sfide – Como-Cagliari (0-0), Lecce-Verona (0-0) e il derby della Mole Juventus-Torino (0-0) – si sono concluse senza reti, dimostrando una netta prevalenza della fase difensiva.

La Sfida ai Rimanenti: Servono Undici Gol per Evitare la Storia

Affinché la 11ª giornata non entri nella storia del calcio italiano come la più avara di gol, le sei partite che restano in programma dovranno produrre un vero e proprio diluvio di reti.

La matematica non ammette appelli: con un solo gol segnato finora, servono almeno 10 reti nelle restanti sei partite per eguagliare il triste record della 7ª giornata e 11 per evitarlo.

Gli occhi sono ora puntati sugli scontri in programma. In questo senso Parma-Milan che sta andando in scena proprio adesso sta aiutando ad aumentare il bottino, i rossoneri hanno già segnato due gol con Saelemaekers e Leao. Il terzo è stato fatto da Bernabé allo scadere di tempo.