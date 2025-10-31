Connect with us

News

Serie A, il programma della decima giornata: non solo Milan Roma. Dove vedere le sfide

News

Numero spettatori Milan Roma, San Siro si prepara al big match: c'è la carica dei tifosi rossoneri

News

Milan Roma, i precedenti sorridono ai rossoneri: 18 vittorie con lui in Serie A. Buone notizie per Allegri

News

Estupinan ancora in gruppo, pienamente recuperato! Chance per lui e Jashari in Milan Roma?

News

MN24 Pulisic a parte, le ultime sull'americano e Rabiot: verso Milan Roma. Aggiornamenti da Milanello

News

Serie A, il programma della decima giornata: non solo Milan Roma. Dove vedere le sfide

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Milan

Serie A, non c’è solamente Milan Roma: il programma completo della decima giornata di campionato

Domani alle ore 15:00 prenderà il via la decima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze sarà Udinese-Atalanta. Il big match del turno è senza dubbio Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45.

La giornata, come da consuetudine, sarà distribuita su tre giornate, si chiuderà lunedì con la sfida tra Lazio e Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma. Questo il programma completo della decima giornata di Serie A:

  • Udinese-Atalanta sabato 1 novembre ore 15:00 (DAZN)
  • Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18:00 (DAZN)
  • Cremonese-Juventus sabato 1 novembre ore 20:45 (DAZN/SKY)
  • Verona-Inter domenica 2 novembre ore 12:30 (DAZN)
  • Fiorentina-Lecce domenica 2 novembre ore 15:00 (DAZN)
  • Torino-Pisa domenica 2 novembre ore 15:00 (DAZN)
  • Parma-Bologna domenica 2 novembre ore 18:00 (DAZN/SKY)
  • Milan-Roma domenica 2 novembre ore 20:45 (DAZN)
  • Sassuolo-Genoa lunedì 3 novembre ore 18:30 (DAZN)
  • Lazio-Cagliari lunedì 3 novembre ore 20:45 (DAZN)
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.