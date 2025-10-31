News
Serie A, il programma della decima giornata: non solo Milan Roma. Dove vedere le sfide
Domani alle ore 15:00 prenderà il via la decima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze sarà Udinese-Atalanta. Il big match del turno è senza dubbio Milan-Roma, partita in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45.
La giornata, come da consuetudine, sarà distribuita su tre giornate, si chiuderà lunedì con la sfida tra Lazio e Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma. Questo il programma completo della decima giornata di Serie A:
- Udinese-Atalanta sabato 1 novembre ore 15:00 (DAZN)
- Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18:00 (DAZN)
- Cremonese-Juventus sabato 1 novembre ore 20:45 (DAZN/SKY)
- Verona-Inter domenica 2 novembre ore 12:30 (DAZN)
- Fiorentina-Lecce domenica 2 novembre ore 15:00 (DAZN)
- Torino-Pisa domenica 2 novembre ore 15:00 (DAZN)
- Parma-Bologna domenica 2 novembre ore 18:00 (DAZN/SKY)
- Milan-Roma domenica 2 novembre ore 20:45 (DAZN)
- Sassuolo-Genoa lunedì 3 novembre ore 18:30 (DAZN)
- Lazio-Cagliari lunedì 3 novembre ore 20:45 (DAZN)