Serie A, l’Atalanta ferma l’Inter a Bergamo: il Milan può approfittarne

Serie A, l’Inter bloccata sullo zero a zero a Bergamo dall’Atalanta: i rossoneri di Pioli battendo lo Spezia possono approfittarne

Ghiotta occasione per il Milan nella gara di domani contro lo Spezia. L’Inter infatti è stata fermata sullo zero a zero nella gara serale con l’Atalanta a Bergamo salendo a quota 50 punti in classifica (con una partita in meno).

Vincendo domani gli uomini di Pioli si porterebbero avanti di un punto agli uomini di Simone Inzaghi, un bel viatico per le due partite contro Juventus e Inter.

Inter 50 (21 partite disputate)

Milan 48 (21)

Napoli 43 (21)

Atalanta 42 (21)

Juventus 41 (22)

Lazio 35 (22)

Roma 35 (22)

Fiorentina 32 (20)

Torino 31 (21)

Verona 30 (22)

Empoli 29 (22)

Sassuolo 28 (22)

Bologna 27 (20)

Udinese 20 (20)

Sampdoria 20 (22)

Spezia 19 (21)

Venezia 18 (21)

Cagliari 16 (22)

Genoa 12 (21)

Salernitana 11 (20)