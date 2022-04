Serie A: Inter e Milan, duello alla ligure con vista derby di Coppa

Ritorna la Serie A con gli anticipi del lungo weekend pasquale che vedranno Inter e Milan sfidare Spezia e Genoa

(di Sandro Dall’Agnol) – Sarà la lotta Scudetto a tenere banco nel venerdì della Serie A con due gustosi incroci Milano-Liguria. Sfide da prendere con le molle per le duellanti al trono, in attesa poi di quel che farà il Napoli nel big match di lunedì contro la Roma.

Ad aprire le danze della trentatreesima giornata saranno i campioni d’Italia in carica, rivitalizzati nello spirito e nelle gambe dopo le vittorie su Juve e Verona. L’Inter di Inzaghi sembra essere tornata ai fasti di fine 2021 e vorrà dar seguito alla striscia contro un grande e amato ex del passato.

Lo Spezia di Thiago Motta è però avversario scorbutico, per quanto in realtà la salvezza sia di fatto in cassaforte. I 33 punti, aritmetica alla mano, potrebbero e dovrebbero infatti essere irraggiungibili per le varie Cagliari, Venezia, Genoa e Salernitana, ben lontane dalla media di un punto a partita.

