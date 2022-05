Serie A, Cagliari-Inter 1-3: i nerazzurri rinviano all’ultima giornata il discorso scudetto

L’Inter si impone 1-3 sul campo del Cagliari e rinvia all’ultima giornata il discorso scudetto: ai rossoneri serve almeno un punto

L’Inter si impone 1-3 a Cagliari rispondendo alla vittoria del Milan nel pomeriggio contro l’Atalanta.

Per i nerazzurri reti di Darmian e Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Inutile la rete di Lykogiannis per i padroni di casa. Al Milan basta ora un punto col Sassuolo per laurearsi campione d’Italia.