Serie A e arbitri: il VAR non ha fallito, hanno fallito gli uomini

Serie A e arbitri ancora una volta nel centro del mirino dopo il clamoroso episodio in Torino-Inter che non smette di far discutere

(di Sandro Dall’Agnol) – E dire che con l’introduzione dell’assistenza video in Serie A, tutti quanti immaginavamo e speravamo di non dover discutere ogni santissima domenica di arbitri e dei loro errori. Eppure ci si ritrova ancora una volta tra accuse e polemiche, con lo spettro del famigerato “campionato falsato” che fa gola a moviolisti e complottisti.

Il grido di sollevazione popolare è arrivato questa volta da Torino (ma anche a Udine non si è scherzato eh…) per quel contatto Ranocchia-Belotti “che anche un bambino di due anni avrebbe fischiato” come ha sentenziato l’illustre ex fischietto Paolo Casarin. In effetti è oggettivamente complicato spiegare il perché, dovrebbero essere i diretti interessati a farlo. Ma non tanto l’arbitro Guida, che sbaglia e ha il diritto di sbagliare, quanto piuttosto i colleghi al monitor (che ora andranno verso uno stop piuttosto prolungato). Ciò che davvero si fatica ad accettare è infatti l’errore a bocce ferme e, soprattutto, rimane oscuro il motivo per cui non ci sia stata quanto meno la “on field review”.

