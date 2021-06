Serie A 2021/22, DAZN: «Saremo pronti a qualsiasi decisione»

DAZN ha diffuso una nota stampa, tramite le pagine de La Verità, in vista della prossima stagione di Serie A 2021/22

DAZN ha diffuso una nota stampa, tramite le pagine de La Verità, in vista della prossima stagione di Serie A 2021/22. Ecco la replica alla proposta di far disputare 10 partite in 10 orari diversi senza contemporaneità.

«Siamo prontissimi per partire. E lo saremo, se e quando sarà necessario, anche per trasmettere le partite in contemporanea. Abbiamo messo in campo ogni sforzo tecnologico per migliorare quanto fatto fino a questo momento. Del resto, essendo una decisione ancora non presa dalla Lega, siamo già attrezzati anche se dovessero essere mantenute le tre partite in contemporanea».