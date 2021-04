Sergio Ramos, ancora stallo per il rinnovo: un inglese in pole?

Il Manchester United attende gli sviluppi della situazione di Sergio Ramos con il Real Madrid: ecco cosa filtra sulla sua posizione

Continua la fase di stallo al Real Madrid per il rinnovo di Sergio Ramos, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e nelle scorse settimane accostato anche alla Juventus.

La trattativa con i ‘Blancos’ rimane in stand-by, con il Manchester United che continua a corteggiare l’esperto difensore spagnolo. Come scrive la testata Don Balon, il sodalizio inglese metterebbe sul piatto un ricco biennale da oltre 12 milioni di euro a stagione per convincere Ramos a sbarcare all’Old Trafford.