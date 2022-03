Serafini: «Vi dico cosa deve fare il Milan per convincere gli scettici»

Luca Serafini, famoso giornalista di fede rossonera, è convinto che il Milan debba vincere un trofeo per spazzare via tutti i dubbi

Luca Serafini, intervenuto a Milan Tv, ha parlato delle possibilità scudetto del Milan e delle opinioni degli addetti ai lavori al riguardo:

«Il Milan per convincere gli scettici deve vincere qualcosa, nonostante sia da due anni che sta facendo grandissime cose. È strano che alcuni non considerino il Milan per lo scudetto. C’è qualcuno che tiene in corsa la Juventus o addirittura l’Atalanta e non il Milan. Questa cosa si può cambiare solo se si vince un trofeo».