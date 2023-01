Serafini: «Serve un ramo forte a cui appigliarsi. Dello scudetto è rimasta la brace». Le parole dell’opinionista dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

«Il Milan ha tirato 10 volte in porta e segnato 2 gol, mentre il Sassuolo ha fatto 7 tiri e ha segnato 5 gol. La partenza non è stata male, poi gol annullato, gol presi per errori tecnici e tattici, la riapri, poi pronti e via rigore. Così sono sabbie mobili, non ne esci. Serve un ramo forte a cui appigliarsi. Staff, giocatori, dirigenza. Dello Scudetto è rimasta solo la brace».