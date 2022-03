Serafini: «Ripresa di pura tensione, ma con l’Empoli tre punti vitali»

Luca Serafini ha analizzato a Milan Tv la vittoria dei rossoneri contro l’Empoli a San Siro: le sue dichiarazioni

Luca Serafini è intervenuto a Milan Tv per parlare di Milan-Empoli. Le sue parole:

«Si poteva cercare di chiuderla prima. Nel primo tempo c’è stata tensione, ma non angoscia, mentre nella ripresa sì. Siamo arretrati molto, non siamo stati più lucidi nelle giocate unite a scelte, come al solito, sbagliate quando c’è da far male. Resta una vittoria importante, sofferta, contro un avversario che ha fatto la gara della vita con le immagini dei tifosi che rendono onore a tre punti importantissimi».