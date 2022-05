Serafini: «Krunic fondamentale nella rosa del Milan»

Luca Serafini ha esaltato le qualità e l’importanza di Rade Krunic all’interno della rosa del Milan: le sue dichiarazioni

Luca Serafini, intervenuto a Milan Tv, ha esaltato Rade Krunic:

«In una rosa come quella del Milan, un calciatore poco appariscente come Krunic è fondamentale. Ha giocato in tantissimi ruoli, ha un’applicazione incredibile e sa che è meglio essere il dodicesimo al Milan che l’undicesimo da un’altra parte. E’ riuscito comunque a ritagliarsi un ottimo spazio ed ha valore».