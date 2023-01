Serafini: «Il Milan non sa fare quello che sa fare». Le parole dell’opinionista rossonero

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv della prestazione del Milan contro il Lecce. Ecco le parole dell’opinionista rossonero:

«Il Milan non sa fare quello che sa fare: l’errore di Kalulu, l’errore di Theo. Non c’era un giocatore sufficiente nel primo tempo. Se non è una cosa mentale che cos’è?! È la testa che è vuota. Questa squadra in certe partite non va. Ci sono problemi di condizione tra i rientri dal Mondiale e i rientri degli infortunati. Ma quando dico che si è staccata una spina quello è. Se non ci fossero problemi mentali, Pioli non li avrebbe richiamati il 31 dicembre e dopo il Torino. Quando l’allenatore fa questo è perché coglie delle assenze mentali e delle svagatezze. Se la squadra ha problemi oggettivi che gli devi dire?! Se, invece, ci parli due volte in 15 giorni è perché ci sono problemi di altra natura»