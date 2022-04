Serafini: «Grandissima reazione rabbiosa del Milan dopo il gol iniziale»

Luca Serafini ha analizzato la vittoria del Milan contro la Lazio: grande reazione dei rossoneri nonostante il gol a freddo

Ospite di Milan Tv, Luca Serafini ha commentato Lazio-Milan. Le sue parole:

«96 minuti condizionati da un gol a freddo, ma lo shock è durato pochissimo, a dimostrazione che quando stiamo raschiando il barile diamo il meglio. Basta ricordare il derby di ritorno a 20 dalla fine… La squadra ha ricominciato a giocare e ha disputato come grinta e determinazione una delle migliori partite del campionato. Negli ultimi minuti ho visto una rabbia clamorosa. Queste partite meriti di vincerle, anche oggi c’è la solita polemica arbitrale con il mani di Luis Alberto in area: era rigore. Il primo tempo è finito con un assedio nell’area della Lazio, che dopo il gol non ha più avuto occasioni».