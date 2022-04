Serafini «Col Bologna Milan troppo frenetico»

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato del pareggio del Milan contro il Bologna: le sue parole

Luca Serafini ha analizzato Milan-Bologna ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

«Non c’è stato lo spiraglio giusto, l’idea giusta. È stata una squadra troppo frenetica. Ci voleva più freddezza e pazienza, mi è sembrata una squadra smaniosa. Nel secondo tempo il Milan ha stazionato 53 minuti nella metà campo del Bologna senza trovare il guizzo, con Skorupski che ha fatto due interventi importanti. Il Milan in attacco sta facendo un po’ fatica, ma ci sono delle serate in cui ti serve un po’ di fortuna che quest’anno manca… Non c’è stato verso, per fare l’ultimo step ci vuole sempre un centesimo per fare l’euro».