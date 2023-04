Sentenza Juve (Gazzetta): bianconeri comunque fuori dalla Champions? Cosa cambia per il Milan in ottica classifica

Se la penalizzazione è tornata al mittente per una rideterminazione della sanzione (con i bianconeri che han scavalcato nuovamente il Milan in classifica), la conferma della condanna di quattro dei dirigenti più importanti della Juventus tiene in gioco l’articolo 4 sulla mancata realtà. Ciò testimonia che il Collegio di Garanzia ha raccolto l’invito formulato dal procuratore generale dello Sport Ugo Taucer, ma senza far sparire il reato sportivo che è il cuore dell’ultima decisione della Corte d’Appello.

Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, le possibilità che la Juventus giochi la prossima Champions restano molto ridotte. A meno che la Corte d’Appello, che deciderà con una composizione completamente diversa da quella dell’ultima sentenza, non ribalti ulteriormente la situazione. L’impianto accusatorio disegnato dal Procuratore Chinè regge alla prova del grado di legittimità, e almeno in parte, succede lo stesso per la sentenza dei giudici in appello. In ogni caso starebbe emergendo una tempistica capace di evitare lo scollinamento a fine campionato, e a fine stagione, che avrebbe moltiplicato le tensioni. Si vuole finire tutto, almeno sul fronte plusvalenze prima del gong.