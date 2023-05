Seedorf: «Il Milan non può snaturarsi se non c’è Leao». Le parole dell’ex calciatore rossonero nel pre-partita

Clarence Seedorf ha parlato ai microfoni di Prime Video prima dell’Euroderby. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Pioli ha creato una filosofia, un identità di gioco che non dipende da un giocatore. Il Milan non può snaturarsi se non c’è Leao. Giocheranno con una struttura e con idee molto chiare, anzi di più ancora perché non hanno il giocatore che può spaccare. La verità è che mi aspetto un Milan che giocherà con le idee chiare, come quello dello scudetto»