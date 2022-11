Seconde squadre, parla Ghirelli: «Ci ispiriamo al modello francese»

Le parole di Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, per il Next Gen Day all’Allianz Stadium dedicato alle seconde squadre

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ha preso la parola al Next Gen Day dell’Allianz Stadium. Un incontro per approfondire il tema delle seconde squadre alla quale prenderanno parte anche Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, Umberto Calcagno, presidente dell’AIC e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

LE PAROLE DI GHIRELLI – «Ringrazio Agnelli, Arrivabene, Nedved, Cherubini, tutto lo staff. Ho visto le immagini, quelle immagini ci raccontato una difficoltà iniziale pesante. Ci raccontano la difficoltà sempre che ha questo Paese, che si riflette anche sul calcio, nell’innovare, nel raccogliere un segnale in questa direzione. Abbiamo fatto questa riflessione in un momento particolare: dall’altra parte del mondo si svolge un Mondiale, quindi era il momento giusto per parlare di seconde squadre e settore giovanile, in cui passa un asset fortissimo. Bisogna vedere le esperienze che si vanno compiendo, penso a quella francese. Lì c’è un rapporto molto forte con i club, una cultura multietnica fortissima che ha permesso alla Francia di arrivare poi alla vittoria del Mondiale».