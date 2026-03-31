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Scudetto Milan, il record storico di Nereo Rocco: 58 anni fa l’impresa che nessuno ha mai eguagliato

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Nereo Rocco

Scudetto Milan, il record del 1968 resta imbattuto: il Diavolo di Nereo Rocco è l’unico club nella Serie A a girone unico a trionfare già a marzo

Il 31 marzo non è una data come le altre per la storia del club rossonero. Esattamente 58 anni fa, nel 1968, il Milan guidato dal leggendario Nereo Rocco scriveva una delle pagine più prestigiose del calcio italiano, conquistando ufficialmente il suo nono scudetto con il Milan. Come ricordato dal sito della Lega Calcio Serie A, quel trionfo rappresenta ancora oggi un record assoluto: si tratta infatti dell’unico campionato a girone unico assegnato aritmeticamente già nel mese di marzo.

Quella squadra, trascinata dal talento infinito di Gianni Rivera e dalla solidità tattica del “Paron”, riuscì a chiudere i conti con ben quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del torneo. Una cavalcata trionfale che testimonia la superiorità schiacciante dei rossoneri in quella stagione, capace di imporre un ritmo insostenibile per tutte le avversarie dell’epoca.

Un primato che resiste nel tempo

Nonostante l’evoluzione del calcio moderno, nessuno è più riuscito a eguagliare la precocità di questo scudetto nel laurearsi campione d’Italia così presto sul calendario solare. Mentre oggi la squadra di Massimiliano Allegri lotta punto su punto per restare ai vertici della classifica in questo 2026, il ricordo di quell’impresa del 1968 rimane un faro di gloria a Milanello, simbolo di un DNA vincente che ha radici profonde nella storia della Serie A.

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