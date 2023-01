Lotta scudetto, Braida: «Chi può insediare il Napoli? Per cuore dico Milan». L’ex direttore sportivo rossonero sceglie i rossoneri

Ariedo Braida, intervenuto a “Radio Anch’io lo sport”, su RadioRai, si è espresso sulla lotta scudetto, dal Napoli al Milan.

Ecco le sue parole, come riportate da ANSA: «Chi può insidiare il Napoli in questo momento? Per cuore dico il Milan, perché ha una squadra tosta, completa; ha avuto qualche battuta d’arresto, ma è sempre lì, a lottare. Poi, dico Juventus e Inter: sono tutte lì a lottare. In questo momento per noi tutti il Napoli è favorito, perché ha una classifica invidiabile»