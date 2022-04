Sconcerti: «Stiamo vivendo una stagione magra, piena di cose incomplete»

L’analisi di Mario Sconcerti sulla stagione e sul derby di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Milan

Il pensiero di Mario Sconcerti sul Corriera della Sera sul derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ecco le sue parole:

«Milan e Inter sono adesso da sole in testa alla classifica. Il Napoli è lontano, la Juve quasi non si vede più. È un buon risultato di classifica, non di forza. Inter e Milan stanno andando avanti da 13 partite con una media punti inferiori ai 2 a partita, minimo sindacale non per vincere, ma per essere considerati ancora solo competitivi. Stiamo vivendo una stagione magra, piena di cose incomplete, in fondo alla quale navigano la vecchia ricchezza dell’Inter e indubbiamente la tranquilla navigazione del fondo Elliott. Così questo è già un momento vecchio, si gioca per il meglio di ieri, domani è un nuovo giorno sconosciuto. Nessuno può dare garanzie di famiglia a nessun club, qualcuno può al massimo promettere soldi. Di solito bastano per qualche anno, poi non risolvono e lasciano davanti a interlocutori sconosciuti. Ma il calcio non è mai stato razionale. Resta solo abbagliante e un po’ inquietante giocare oggi un derby della Madonnina con un padrone cinese e uno omanita (in arrivo). Il calcio è ormai un gioco poligamo, si va avanti cercando continuamente un’altra moglie. Il dialetto resta solo nel derby, l’ultima cosa davvero fra noi, per noi. Il resto è una promessa continua, un darsi a chi ci compra. Per arrivare dove?…».