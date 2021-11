Sconcerti duro: «Non vedo come il Milan possa fare punti col Livepool»

Mario Sconcerti ha parlato di Champions League, soffermandosi sui prossimi match del Milan contro Atletico e Liverpool. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti si è soffermato sui prossimi impegni in Champions del Milan. Le sue dichiarazioni sui match contro Liverpool e Atletico.

CHAMPIONS LMILAN – «Aritmeticamente c’è ancora speranza, ma gli avversari restano. Può vincere a Madrid perché l’Atletico non è una squadra straordinaria. Il Milan può battere chiunque, ma non sul lungo periodo in Europa. Non vedo come possa fare punti contro il Liverpool. Non giocherei niente sul Milan».