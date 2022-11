Sconcerti: «Milan a galla, ma differenza col Napoli impressionante». Il pensiero del giornalista

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera commenta così la vittoria last minute del Milan sulla Fiorentina.

Il suo pensiero: «Il Milan si prende quello che cercava, resta nella lunga scia del Napoli anche se è meno brillante. È stato a lungo limitato dal palleggio della Fiorentina, Leao si è tolto dalle spalle un po’ di tristezza, è stato quasi sempre incolmabile. Tutta questa piccola bellezza servirà comunque a poco se il Napoli tornerà in campo a gennaio con la stessa facilità di gioco mostrata fino a oggi. La differenza è stata impressionante. Penso lo resterà, ma siamo davanti a qualcosa di sconosciuto, due campionati a parte, eventi come isolati da loro stessi. Può succedere di tutto. Nessuno è in grado di capire in anticipo una strada mai vista. Le partite di Milan, Juve e Inter non servivano oggi per inseguire, ma per rimanere a galla. Alla fine ci sono riuscite tutte e tre. Si va in vacanza con la sensazione che il campionato, nelle sue diversità, sia diventato più stabile».