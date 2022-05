Sconcerti: «Il Milan ha un altro passo rispetto all’Inter, non migliore ma…». L’analisi del giornalista sul Corriere della Sera

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera analizza così la vittoria del Milan a Verona.

Queste le sue parole: «Se andiamo alle conseguenze del risultato si trovano molte possibilità in più per il Milan. Perché questa era una partita difficile, come poi si è dimostrata; perché siamo ad appena due partite dalla fine e perché il Milan ha vinto tenendosi in tasca il risultato di riserva, cioè il pareggio eventuale nelle ultime due gare. Ma a Verona ha giocato una squadra diversa anche rispetto a poche settimane fa. Le pressioni hanno avuto quasi l’effetto di scioglierla, tenerla sul gioco e la velocità. Un Milan molto cresciuto, quasi perfetto anche dentro il suo limite, che oggi è stato Giroud più qualche squilibrio in mezzo al campo per il doppio compito di Tonali. Ha un altro passo rispetto all’Inter, non migliore, solo molto diverso. L’Inter è diretta, spigolosa, essenziale, europea. Il Milan è più morbido, rotondo, universale: ha cinque-sei giocatori di origine non europea, ha modi di giocare diversi, quindi più completezza di gesti tecnici. L’Inter ha solo Dumfries».