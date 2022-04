Sconcerti: «Col Bologna Pioli ha sbagliato formazione»

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato del pareggio del Milan contro il Bologna: le sue critiche a Stefano Pioli

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato in questi termini di Milan-Bologna:

«Qualsiasi spiegazione si voglia dare rimane la sostanza: il Milan in testa perde punti in certe partite e non è tempo di soluzioni, ma di sprint finale. Il Milan, sopratutto in casa, ha un problema a segnare ma anche di agonismo e concentrazione, ha tanti giocatori importanti e pochi decisivi. Ieri secondo me ha sbagliato anche Pioli, lasciando troppo il pallone al Bologna con quattro attaccanti in campo. Forse aveva paura di non mettere una formazione abbastanza offensiva ma Messias è un mezzo giocatore, Diaz a questi livelli idem».

SUL CALENDARIO: «No, è equilibrato, che però non significa qualità ma quantità. C’è equilibrio anche in zona retrocessione, sappiamo che per il nostro calcio è un momento brutto: siamo incompleti, lo sono anche le migliori squadre».