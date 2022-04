Schwoch: «Il Milan ha peso ancora punti, che peccato per il Napoli». Le parole dell’ex azzurro

ntervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, l’ex Napoli Stefano Schwoch ha parlato dell’accesa lotta scudetto:

SCUDETTO – «Quando sembra che il Napoli ormai sia pronto a fare il salto di qualità definitivo, c’è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Un vero peccato, il Milan ancora una volta ha perso due punti, mi dispiace molto perché questo è un campionato strano, in cui tutto può accadere fino all’ultima giornata. Ora, la corsa è a tre ed il Napoli deve trovare non tanto la maturità, piuttosto la cattiveria, l’aggressività, la voglia di vincere a tutti i costi».