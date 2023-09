Schnellinger: «Lodetti viveva per il Milan. Non andava allo stadio perché…». L’omaggio dell’ex rossonero e non solo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Karl-Heinz Schnellinger ricorda Giovanni Lodetti, ex rossonero scomparso in questi giorni.

Ecco le sue parole: «Sono tristissimo perché io e Giovanni siamo sempre rimasti in contatto. Ci sentivamo ogni dieci giorni e anche se ultimamente non mi aveva risposto, non pensavo che stesse per lasciarci. Dopo un giorno fatico ancora a credere che sia morto, perché nelle ultime telefonate mi era sembrato il Giovanni di sempre, allegro e spiritoso. Naturalmente parlavamo del Milan, perché lui era un innamorato del Milan, viveva per il Milan, gioiva per le vittorie e si arrabbiava quando perdeva. Come me non andava più allo stadio, anche perché nessuno dei nuovi dirigenti lo aveva più chiamato. E questo gli dispiaceva tantissimo perché Lodetti, come tutti gli altri campioni del passato, aveva vinto e dato molto al Milan, ma non era il tipo da chiedere biglietti e così si accontentava di vedere le partite in tv»