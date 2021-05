Scarpa d’oro 2021: un ex attaccante rossonero in corsa, ecco chi

Scarpa d’Oro 2021: André Silva insegue al quinto posto. Tutti i nomi in classifica, con Lewandowski a comandare la graduatoria

André Silva, ex attaccante del Milan nella stagione dell’era Yonghong Lì è in corsa per vincere il titolo di Scarpa d’oro 2021. Il portoghese, però, è quinto nella classifica per la Scarpa d’Oro 2021 alle spalle di Robert Lewandowski, a quota 36 gol. Di seguito riportata la graduatoria completa.

1. Lewandowski (Bayern Monaco) 36 gol, 72 punti

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) 28 gol 56 punti

3. Haaland (Borussia Dortmund) 25 gol 50 punti

4. Mbappè (PSG) 25 gol 50 punti

5. Andrè Silva (Eintracht Frankfurt) 24 gol 48 punti

6. Onuachu (Genk) 29 gol 43,5 punti

7. Lukaku (Inter) 21 gol 42 punti

8. Benzema (Real Madrid) 21 gol 42

9. Kane (Tottenham) 21 gol 42 punti

10. Salah (Liverpool) 20 gol 40 punti