Il Manchester United pensa ad André Silva: tutti gli incastri col Milan

Il Manchester United ha messo gli occhi su André Silva come erede di Cavani: il Milan vanta una cospicua percentuale sulla sua cessione

Il mercato del Manchester United potrebbe intrecciarsi con quello del Milan nel corso della prossima sessione estiva. Come riporta il Mail infatti, i Diavoli Rossi sarebbero molto interessati al portoghese André Silva per il post Cavani.

LA PERCENTUALE DEL MILAN – André Silva, oggi al Francoforte, può essere acquistato pagando una clausola rescissoria di 24 milioni di sterline. Maldini, al momento dell’affare della scorsa estate che ha portato Rebic in rossonero, si è garantito sul portoghese una cospicua percentuale sulla futura rivendita (la Bild oggi parlava addirittura del 20%). Da questo affare il Milan potrebbe quindi incassare, se la cifra della percentuale fosse confermata, 5.5 milioni di euro, soldi utili per il mercato in entrata.