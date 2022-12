Scaroni sul nuovo stadio: «Seguiamo varie strade in parallelo e una porta a Sesto San Giovanni». Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della questione nuovo stadio di Milan ed Inter. Ecco le parole del presidente rossonero:

«Le mie due battaglie sono per lo stadio nuovo e per i diritti tv internazionali. Champions? Troppo importante per “nutrire” i nostri 550 milioni di simpatizzanti. Lo è quasi più di uno scudetto. Aspettiamo la relazione del Comune. Se suggeriranno modifiche fattibili, eseguiremo. Se chiederanno stravolgimenti, no grazie. Potrebbe arrivare a contenere dai 65mila ai 70 mila spettatori. In parallelo seguiamo altre strade: una porta a Sesto San Giovanni, ma non è l’unica. Dove si sblocca prima, procederemo»