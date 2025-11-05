Scaroni frena sul ritorno di Galliani: «Non ho nessuna novità». RedBird valuterà un ruolo esterno. Le ultime

Scaroni, presidente del Milan, ha commentato il possibile ritorno di Adriano Galliani in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Consiglio d’Amministrazione del club rossonero, affrontando anche la suggestiva ipotesi di un ritorno di Adriano Galliani in società.

Scaroni ha subito chiarito lo stato attuale della situazione, smorzando le voci circolate di recente: «Per il momento non ho nessuna novità». Il Presidente ha ammesso di aver letto delle ipotesi che «hanno preso corpo quando è stato venduto il Monza», ma ha sottolineato che al momento non ci sono sviluppi concreti.

Galliani: amico del Milan, ma fuori dal Consiglio

Scaroni ha ribadito il profondo legame che unisce l’ex Amministratore Delegato al club: «Galliani è un grande amico del Milan, l’ho visto anche alla partita contro la Roma».

Tuttavia, il Presidente è stato categorico su un punto: «Sicuramente non entra nel Consiglio del Milan».

In merito a un suo eventuale ruolo, la decisione spetta unicamente all’azionista di maggioranza: «Se poi il nostro azionista RedBird vorrà trovargli un ruolo ci informerà, ma al momento non abbiamo informazioni». La palla passa dunque nelle mani di RedBird per un possibile incarico esterno, che non coinvolga direttamente l’organigramma del Consiglio di Amministrazione.

LE DICHIARAZIONI DI SCARONI