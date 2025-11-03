HANNO DETTO
Scaroni: «Squadra da Scudetto? Non lo so, di sicuro da cardiopalma»
Scaroni, a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, è stato intercettato da alcuni cronisti. Queste le parole del presidente del Milan!
Paolo Scaroni è stato intercettato da alcuni cronisti prima dell’ingresso all’Assemblea di Lega Serie A in programma questa mattina.
Al Presidente del Milan è stato chiesto se quella di Massimiliano Allegri può essere una squadra da Scudetto. Non si è sbilanciato, ma ha sottolineato il carattere che mettono in campo i rossoneri, uno spirito che la rende una squadra da cardiopalma.
LE PAROLE – «Squadra da Scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma». Si è definito poi soddisfatto per la vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro la Roma.