Scaroni: «Squadra da Scudetto? Non lo so, di sicuro da cardiopalma»

Scaroni, a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, è stato intercettato da alcuni cronisti. Queste le parole del presidente del Milan!

Paolo Scaroni è stato intercettato da alcuni cronisti prima dell’ingresso all’Assemblea di Lega Serie A in programma questa mattina.

Al Presidente del Milan è stato chiesto se quella di Massimiliano Allegri può essere una squadra da Scudetto. Non si è sbilanciato, ma ha sottolineato il carattere che mettono in campo i rossoneri, uno spirito che la rende una squadra da cardiopalma.

LE PAROLE – «Squadra da Scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma». Si è definito poi soddisfatto per la vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro la Roma.

