Allegri a Milan Tv: «Oggi c’è da festeggiare ma da martedì dobbiamo pensare al Parma. Ecco su quale aspetti dobbiamo migliorare»
Allegri, tecnico del Milan, ha commentato anche ai canali ufficiali del club rossonero l’importante vittoria contro la Roma
Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Roma 1-0, Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:
RICORDO DI GALEONE – «Avrei tante parole per il mister. Un rapporto durato più di 30 anni, dal 1991 da quando sono tornato a Pescara. È stato un rapporto sia professionale che umano. Quindi per me oggi è un giorno veramente triste e sono molto dispiaciuto che il mister oggi ci abbia lasciati».
NON PRENDERE GOL E PASSARE IN VANTAGGIO CHIAVE DELLA PARTITA – «Si, è normale che quando non prendi gol le occasioni le fai. Bisogna migliorare e capire come mai nei primi 35 minuti, nonostante la grande pressione della Roma, bisognava giocare meglio ma invece eravamo molto imbambolati. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Questo però è un passaggio della crescita della squadra e essere convinta delle qualità che ha e lavorare meglio in queste situazioni di partita».
ABBRACCIO A MAIGNAN E GRANDE GRUPPO – «Per arrivare in fondo agli obiettivi bisogna passare per queste partite. I ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Adesso bisogna festeggiare ma da martedì bisogna pensare a Parma».
LANDUCCI E MAIGNAN HANNO STUDIATO DYBALA SUI RIGORI – «Ma no perché Claudio Filippi, l’allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell’U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta».