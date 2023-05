Scaroni: «Qualificazione Champions? Fondamentale per il nostro futuro». Le parole del presidente rossonero

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni della Milano Football Week della qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le parole del presidente rossonero:

«Per me è un terreno fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo tanti tifosi ovunque che devono vedere il Milan in Champions: il Milan in Champions è la condito sine qua non perché ti tifino. In Indonesia non vendiamo la Serie A, loro ci vedono in Champions League; è un ingrediente fondamentale per nutrire la nostra popolarità. Di partite andate male non ricordo solo quella di ieri. Si cade ma ci si rialza. Io sono sicuro che il Milan si rialzerà»