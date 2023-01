Scanavino sulla penalizzazione: «Sentenza ingiusta ed iniqua». Le parole del direttore generale bianconero

Maurizio Scanavino ha parlato della penalizzazione ai microfoni di DAZN nel pre partita di Juve-Atalanta. Ecco le parole:

Innanzitutto a nome della società prendo le distanze da pseudo-tifosi che hanno utilizzato linguaggio d’odio verso Gravina, la famiglia e Chinè. Noi sosterremo la difesa con rispetto nei modi e nelle sedi opportune. Questa sentenza è ingiusta ed iniqua, aspettiamo le motivazioni che dovrebbero arrivare entro fine mese. Faremo appello al CONI per sostenere le nostre posizioni che sono solide e chiare. Sono state accettate con successo nel percorso ordinario, crediamo di averne delle altre. Continueremo così. Non solo noi crediamo sia una sentenza ingiusta, ho apprezzato e ringrazio tifosi delle altre squadre, personaggi noti e gente che lavora nel calcio che hanno compreso l’esagerazione e l’iniquità di queste decisioni. La Giustizia Federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto e questo crea preoccupazione, domani può succedere a chiunque»