Scamacca Milan, spunta una nuova idea: a queste condizioni si può! Le ultime notizie sull’attaccante del West Ham

Tra i tanti attaccanti seguiti dal Milan per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione c’è anche Gianluca Scamacca.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante del West Ham è un profilo che piace è non poco ai rossoneri. Il prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una soluzione favorevole per tutte le parti.