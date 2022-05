Sassuolo-Milan, il club neroverde: «Tante richieste per i biglietti ma…». Comunicato ufficiale della società emiliana

Sito del Sassuolo preso d’assalto dai tifosi del Milan a caccia dei biglietti per il match di domenica prossima.

Il club neroverde ha emesso un comunicato in tal senso: «Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di SassuoloMilan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di SerieA, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match».