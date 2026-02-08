Connect with us

Sassuolo Inter, Bisseck porta avanti i nerazzurri ma quante polemiche! Cosa è successo prima del calcio d’angolo

Published

1 ora ago

on

By

Bisseck

Sassuolo Inter, scoppia la polemica per l’iniziale vantaggio di Bisseck: fuorigioco di Thuram non ravvisato prima dell’angolo

Domenica amara per il Sassuolo di Fabio Grosso, che proprio nei minuti iniziali della sfida del Mapei Stadium contro l’Inter si ritrova sotto di un gol in un clima di pesanti proteste. A sbloccare il match è stato il difensore nerazzurro Yann Bisseck, lesto a insaccare di testa su un calcio d’angolo battuto da Dimarco. Tuttavia, a far discutere non è stata l’incornata del tedesco, ma l’azione che ha generato il corner.

Sassuolo Inter, la moviola del primo gol: una svista “coperta” dal protocollo

Il vantaggio dell’Inter è viziato da un errore evidente della terna arbitrale:

  • Il Fuorigioco di Thuram: L’azione nasce da un filtrante millimetrico di Bastoni per Marcus Thuram. Il francese, al momento del passaggio, era in posizione di netto fuorigioco, non ravvisata dall’assistente che ha lasciato proseguire il gioco.
  • Il salvataggio e il corner: Thuram ha servito Luis Henrique, il cui tiro è stato deviato in angolo dal portiere neroverde. Dalla bandierina è poi scaturito il gol di Bisseck.
  • Perché il VAR non è intervenuto? Nonostante la gravità della svista, il protocollo VAR non permette di tornare indietro: il calcio d’angolo assegnato segna l’inizio di una nuova fase d’attacco (APP). L’errore sul fuorigioco precedente viene “azzerato” dalla battuta del corner, rendendo il gol tecnicamente non annullabile.

Scenario Match

Il Sassuolo, che pochi istanti prima del gol era andato vicinissimo al vantaggio, si ritrova ora a inseguire in una partita diventata subito in salita. Per l’Inter, il gol di Bisseck conferma la forza della squadra di Chivu sulle palle inattive, ma le polemiche per il mancato fischio su Thuram promettono di infiammare il post-partita. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Thuram

