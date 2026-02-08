News
Sassuolo Inter, Bisseck porta avanti i nerazzurri ma quante polemiche! Cosa è successo prima del calcio d’angolo
Sassuolo Inter, scoppia la polemica per l’iniziale vantaggio di Bisseck: fuorigioco di Thuram non ravvisato prima dell’angolo
Domenica amara per il Sassuolo di Fabio Grosso, che proprio nei minuti iniziali della sfida del Mapei Stadium contro l’Inter si ritrova sotto di un gol in un clima di pesanti proteste. A sbloccare il match è stato il difensore nerazzurro Yann Bisseck, lesto a insaccare di testa su un calcio d’angolo battuto da Dimarco. Tuttavia, a far discutere non è stata l’incornata del tedesco, ma l’azione che ha generato il corner.
Sassuolo Inter, la moviola del primo gol: una svista “coperta” dal protocollo
Il vantaggio dell’Inter è viziato da un errore evidente della terna arbitrale:
- Il Fuorigioco di Thuram: L’azione nasce da un filtrante millimetrico di Bastoni per Marcus Thuram. Il francese, al momento del passaggio, era in posizione di netto fuorigioco, non ravvisata dall’assistente che ha lasciato proseguire il gioco.
- Il salvataggio e il corner: Thuram ha servito Luis Henrique, il cui tiro è stato deviato in angolo dal portiere neroverde. Dalla bandierina è poi scaturito il gol di Bisseck.
- Perché il VAR non è intervenuto? Nonostante la gravità della svista, il protocollo VAR non permette di tornare indietro: il calcio d’angolo assegnato segna l’inizio di una nuova fase d’attacco (APP). L’errore sul fuorigioco precedente viene “azzerato” dalla battuta del corner, rendendo il gol tecnicamente non annullabile.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Scenario Match
Il Sassuolo, che pochi istanti prima del gol era andato vicinissimo al vantaggio, si ritrova ora a inseguire in una partita diventata subito in salita. Per l’Inter, il gol di Bisseck conferma la forza della squadra di Chivu sulle palle inattive, ma le polemiche per il mancato fischio su Thuram promettono di infiammare il post-partita. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Thuram
Ultimissime Milan
Video
Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO
Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...